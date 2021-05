Fonseca: "Darboe e Zalewski pronti per giocare ora nella Roma. Il futuro non lo conosco"

Darboe e Zalewski stanno dando segnali interessanti. Questi due ragazzi sono già pronti per stare in una rosa di un club ambizioso o sarebbe meglio mandarli in prestito? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro l'Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Quello che posso dire è che sono pronti per stare con noi e giocare, sono due ragazzi che hanno qualità. Il futuro non lo conosco, quello che posso dire è che sono soddisfatto".

