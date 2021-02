Fonseca fugge le polemiche: "Non parlo dell'arbitro: dopo la gara è facile trovare scuse"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla a Sky Sport dopo il 2-1 patito dal Milan, col rigore discusso per i rossoneri in campo per fallo di Fazio su Calabria. "Non parlo dell'arbitro. Dopo la partita è facile trovare scuse. Sarebbe facile ma non voglio trovarne".

CLICCA QUI per rivivere Roma-Milan 1-2 su TMW

A breve tutte le dichiarazioni