Fonseca lascia Trigoria col suo procuratore: le immagini e il punto sul tecnico della Roma

La Roma è rientrata nella Capitale dopo la pesantissima sconfitta subita in Europa League all'Old Trafford contro il Manchester United. Arrivata a Fiumicino, squadra e staff si sono spostati a Trigoria per eseguire i tamponi rapidi (che rifaranno anche domani prima di partire per Genova), per poi lasciare il centro sportivo. Il tecnico Fonseca ha avuto modo di scambiare qualche breve battuta con il general manager Tiago Pinto, poi ha incontrato il suo procuratore con il quale ha lasciato il centro d'allenamento.

La posizione di Fonseca - A proposito del tecnico della Roma, salvo clamorosi colpi di scena non ci saranno esoneri anticipati: nonostante la delusione per la sconfitta che pregiudica di fatto il cammino in Europa League, la proprietà aspetterà la fine della stagione prima di prendere ogni decisione sul cambio dell'allenatore.

Di seguito le immagini di Fonseca che lascia il centro sportivo assieme al procuratore: