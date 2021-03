Fonseca svela 3/11 di formazione e difende Mayoral: "Io non vedo le cose come voi..."

Per la sfida contro la Fiorentina, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha svelato 3/11 della squadra che scenderà in campo dal primo minuto. In passaggi diversi, il manager portoghese ha ammesso che Marash Kumbulla sta bene, e che domani scenderà in campo dall'inizio. Così come Pau Lopez tra i pali, nonostante l'errore contro il Milan, e Borja Mayoral.

Su quest'ultimo, e sul fatto che non riesca ad andare a segno contro le big, Fonseca s'è espresso così: "Il calcio italiano è difficile per tutti gli attaccanti. Lui è giovane e sta arrivando ora. Se Borja segna va tutto bene, se non segna va male. Io non posso vedere le cose così. Vale anche per Dzeko: se segna va tutto bene, se non segna non va bene".

