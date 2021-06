Fra possibile rinnovo e proposte da 80-90 milioni. Inter, a breve incontro con l'agente di Lautaro

A stretto giro di posta, scrive oggi il Corriere dello Sport, andrà in scena un incontro fra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Lautaro Martinez per capire quale linea seguire. La società vuol confermare i precedenti accordi di rinnovo, con un contratto da 4,5 milioni di euro a salire, ma molto dipenderà dalla volontà (non ancora espressa pubblicamente) del Toro. In caso di richiesta di cessione ci sono in pressing sia Real che (soprattutto) Atletico Madrid, ma per dare il via libera l'Inter vuole vedere una proposta da almeno 80-90 milioni di euro. Cifra che, al momento, nessuno ha neppure avvicinato.