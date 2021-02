Futuro Inter: spunta anche la possibilità di un rifinanziamento con Bain Capital Credit

vedi letture

Il Sole 24 Ore aggiorna riguardo alla trattativa per le quote societarie dell'Inter: secondo il quotidiano finanziario, ci sarebbero due vie per Suning, ansioso di trovare una soluzione per la cessione del club nerazzurro. La prima prevede un accordo con un fondo di debito, si parla al momento di Bain Capital Credit: il piano è ottenere da Bain Capital Credit il rifinanziamento del debito esistente (400 milioni) più una linea ulteriore di prestiti per 150-200 milioni in modo da arrivare a fine anno rispettando le scadenze. Da poter dare in garanzia c'è la holding lussembughese che controlla l’Inter, in un’operazione sullo stile Yonghong Li-Elliott per il Milan. Oppure potrebbero essere date in garanzia le attività che Suning possiede in Giappone, mentre quelle in Cina sono sotto il controllo del governo di Pechino.

Seconda via: cessione a Bc Partners, con cui però continuano ad esserci differenti visioni sulla valutazione complessiva del club. 750 milioni per i londinesi, 1 miliardo secondo la famiglia Zhang. Uno stallo che, secondo il quotidiano, potrebbe essere risolto con un pagamento successivo alla vendita di una parte aggiuntiva del prezzo, collegato a certi risultati, in modo che il gruppo cinese non accusi una eccessiva minusvalenza.