Galeone sul pupillo Allegri: "Chi non vorrebbe il Real? Ma la vera sfida è tornare alla Juve"

“Tornare a Torino è la vera sfida”. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri: “Non chiedetemi dove va, l’unica certezza è che tornerà in panchina. Casca bene in ogni caso. Chi non vorrebbe allenare il Real Madrid? Però io credo che la vera sfida sia tornare alla Juve, potrebbe dare la svolta. Fu esonerato per divergenze tecniche, ma credo adesso si siano resi conti che aveva ragione”.