Gasperini e il diverbio con l'ispettore anti-doping: "Non c'è stata nessuna interruzione"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, mister Gian Piero Gasperini è stato interpellato anche sul tanto discusso diverbio con l'ispettore antidoping e la sua possibile squalifica emersi in questi giorni: "Non penso alla dietrologia e alla giustizia a orologeria, l'unica cosa che posso dire è che io e l'Atalanta non abbiamo interrotto niente, nessun tipo di test, non c'è stata nessuna interruzione. Tutto il resto lo vedremo all'udienza, su tutto questo mettiamo un punto", la risposta seccata del tecnico dell'Atalanta.