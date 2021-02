Gasperini sul nuovo acquisto Kovalenko: "Tecnicamente valido, ma era fermo da dicembre"

"Era fermo da dicembre. Sull'aspetto atletico ha qualche difficoltà, ma sta lavorando molto in queste due settimane. Tecnicamente è un giocatore valido, lo scopriremo. Indubbiamente è un centrocampista, non credo sia così offensivo. Fa tutte e due le fasi, ma ci fa più comodo come centrocampista. Non abbiamo avuto il tempo di utilizzarlo in un'amichevole, speriamo la prossima settimana di provarlo a campo intero". Mister Gian Piero Gasperini, interpellato in conferenza stampa anche sul nuovo acquisto dell'Atalanta Viktor Kovalenko, ha parlato così del giovane talento ex Shakhtar alla vigilia del match col Cagliari.