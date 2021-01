Genoa, Ballardini: "Complimenti ai ragazzi, non era facile vincere a Crotone"

Dieci punti nelle ultime quattro partite per il Genoa di Ballardini, che a Crotone ha passeggiato, ipotecando la gara dopo nemmeno mezz'ora di gioco. Grande soddisfazione per il tecnico a fine gara.

Mister, tre punti arrivato in uno scontro diretto importantissimo.

“E' vero, penso che il Genoa abbia meritato la vittoria, non era facile, perché qui soprattutto tante squadre hanno fatto fatiche e diverse hanno perso in maniera evidente. Complimenti al Genoa per la partita e il risultato”.

Cosa è cambiato rispetto al primo Genoa di Ballardini?

“Tanti giocatori innanzitutto, ce ne sono però alcuni che sono rimasti che mi conoscono, io conosco loro. Ragazzi di spessore umano e tecnico che ti aiutano nel rapportarti con gli altri”.

La sua cura ha dato ottimi effetti.

“Non lo so, ho sottolineato l'aspetto della grande serietà e dell'impegno che hanno i calciatori del Genoa, oltre alla qualità ovviamente. Non subiamo gol da quattro partite, tutti si danno da fare nella fase difensiva, ma a forza di dirlo poi non dura tanto”.

Genoa fuori dalla lotta salvezza?

“E' evidente che ancora molto, molto presto. Ci sarà da lottare”.