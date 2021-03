Genoa, Perin non resterà a fine stagione. Ci pensa l'Inter ma piace anche all'Atalanta

Mattia Perin probabilmente lascerà il Genoa nel corso della prossima estate. Il portiere potrebbe far ritorno alla Juventus, che però sarebbe anche pronta a cederlo a titolo definitivo per una cifra superiore ai 7 milioni di euro. Ci pensa l'Inter, come potenziale sostituto di Handanovic, ma ci pensano anche Atalanta e Udinese. La Dea potrebbe proporre Sportiello come potenziale contropartita. A riportarlo è Primocanale.