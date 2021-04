Genoa, Zappacosta: "Siamo in un bel momento. Contro la Juve servirà difendere di squadra"

Davide Zappacosta, ospite di Sky, parla così della prossima sfida tra Genoa e Juventus, in programma a Torino domenica: "È una sfida molto stimolate e difficile, la stiamo preparando come tutte le altre. Bisogna lavorare al massimo, come in tutte le altre. Cercheremo sicuramente di arrivarci nel miglior modo possibile. Per essere in forma serve tutta la squadra, stiamo attraversando un bel momento e finalmente ora sto aiutando la squadra dopo un inizio non facile. Dobbiamo cercare di continuare su questa strada".

Il mancato rigore con la Fiorentina: c'è ancora rabbia?

"La rabbia è stata smaltita, ma dovremo mettere in campo tutto a livello agonistico perché affrontiamo una delle squadre migliori in Italia".

Come si controlla un calciatore, apparso a tratti immarcabile, come Chiesa?

"Federico sta facendo bene, è in fiducia ed è un calciatore molto pericoloso. Fermarsi a pensare a un calciatore però è riduttivo, dovremo stare attenti e difendere di squadra".

Capitolo Nazionale: ci pensi al ritorno in azzurro?

"Come ho detto tantissime volte, alla Nazionale penso ma cerco di essere concentrato sul Genoa. La Nazionale dipende dal lavoro quotidiano, cerco di essere concentrato al 100% su quello che devo fare qui".