Gervinho e il Parma, un caso lungo un anno: dal possibile addio alla fascia al braccio

vedi letture

Sempre lì, nonostante le sirene d’addio mese dopo mese. E il fatto che il Parma sul mercato di gennaio abbia fatto letteralmente incetta di attaccanti: Gervinho è di nuovo a disposizione di Roberto D’Aversa, pure se considerato perennemente sull’uscio in casa gialloblù. E il tecnico, come in passato e come del resto aveva già fatto Liverani, continua a credere e puntare su di lui: sempre titolare nelle ultime quattro uscite, l’ivoriano ha vestito in tre occasioni anche la fascia di capitano. Di più: il classe ’87 è il miglior marcatore stagionale dei ducali sinora. Non complicatissimo, viste le difficoltà delle altre punte, ma tant’è.

Contratto in scadenza 2022. E quindi non è detto che di Gervinho si torni a parlare a fine stagione. Ma è una possibilità abbastanza concreta: molto dipenderà ovviamente dalla salvezza del Parma, oggi tutta da conquistare. E per la quale, paradossalmente, la squadra, che ha ampliato tantissimo le proprie scelte in zona gol, dipende a oggi anche dal rendimento dell’ex Roma, nell’ultima sessione di mercato valutato anche dall’Inter in caso di partenza di Pinamonti. Conclusa la stagione, sarà, ancora una volta, il momento di tirare le somme.