Già pronto, niente prestiti e indice di liquidità. Così Tare con Musacchio ha trovato la quadra

Non era una operazione semplice. La Lazio s'è ritrovata nel bel mezzo della sessione invernale di calciomercato a dover sostituire l'infortunato Luiz Felipe avendo pochissimi mezzi economici a disposizione per farlo. L'indice di liquidità inchiodava la società biancoceleste, che poteva spendere non più di 2.5 milioni di euro, tra cartellino e ingaggio. A questo aspetto, c'era da aggiungere la volontà di Inzaghi di ritrovarsi a disposizione un difensore già pronto a quello della società di non definire un'operazione in prestito secco.

Difficile, a queste condizioni, mettere in piedi una operazione. C'è riuscito Igli Tare, che ieri ha virato in maniera decisa su Mateo Musacchio e oggi ha definito l'operazione. Al Milan un indennizzo da circa un milione di euro e al giocatore un contratto di sei mesi, da circa 700 mila euro netti per i prossimi cinque mesi. Tare ha però inserito nell'accordo anche una opzione per il rinnovo per due ulteriori stagioni che permetterà alla Lazio si mantenere il controllo sul giocatore anche a fine stagione.

Un acquisto a titolo definitivo, insomma. Un difensore già pronto per Inzaghi che adesso ha il sostituto di Luiz Felipe per il girone di ritorno e per la doppia sfida col Bayern Monaco.