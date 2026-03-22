Gioia Milik dopo 665 giorni: "Non il risultato che volevamo, ma dopo tutto quello che ci è voluto per tornare..."

Arkadiusz Milik non scendeva in campo in un match di Serie A da 665 giorni dall'ultima volta, era il 25 maggio 2024 contro il Monza in casa. Ieri sera, all'Allianz Stadium, mister Luciano Spalletti ha scelto proprio il polacco - assieme a Vlahovic (anche lui fuori da fine novembre) per provare a centrare nel finale la vittoria contro il Sassuolo.

Milik ha sfiorato proprio la rete nel finale, quando solo un prodigioso Muric (portiere neroverde) gli ha negato la gioia più grande. Alla fine, il risultato è stato di 1-1, un'occasione persa dalla Juventus nella rincorsa al quarto posto Champions. "Non è il risultato che volevamo - sottolinea Milik in un post social -, ma dopo tutto quello che ci è voluto per tornare qui, è stato incredibile essere di nuovo in campo ieri sera. L’accoglienza dei tifosi ha significato tanto, grazie a tutti per il supporto".

Milik, assieme a Vlahovic, si candida comunque per essere una risorsa in più per la Juventus in questa volata finale di stagione.