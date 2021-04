Gol e divertimento fra Bayern e PSG: francesi avanti 1-2 al 45', in gol l'ex Choupo-Moting

Primo tempo pieno di gol fra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Transalpini che vanno in vantaggio subito con il ventiseiesimo gol in Champions League di Kylian Mbappé, bravo a battere un Neuer comunque non irreprensibile nell'occasione. La sfida va in discesa per i parigini che possono sfruttare il contropiede, andando vicini al 2-0 con Draxler - che fa gol, ma Mbappé era in fuorigioco - e trovandolo poi quando Marquinhos si trova dimenticato in mezzo all'area di rigore,.

E il Bayern? Non sta a guardare, perché Navas è costretto in un paio di circostanze agli straordinari, in particolare su una zuccata di Goretzka, mentre a fine primo tempo è l'ex di giornata, Choupo-Moting, a staccare sul subentrato Danilo Pereira e insaccare all'angolino dove Navas non puà proprio arrivare. 1-2 all'intervallo per il PSG in una sfida divertente.