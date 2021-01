Gomez via dall'Atalanta, per i bookies è derby d'Italia: cala quota Inter, crolla quella Juve

Per i bookmaker il futuro di Alejandro Gomez sarà a tinte nerazzurre, ma quelle dell’Inter. Ma è testa a testa con la Juventus. Come racconta Agipronews, agenzia stampa specializzata in giochi e scommesse, è fortemente calata la quota offerta da SNAI sull’Inter come prossima squadra del Papu, da 8 a 2,75. Da registrare, però, anche il crollo della Vecchia Signora: un approdo alla Juve pagava 25, ora appena 5. Dietro Milan (7) e Lazio (9).