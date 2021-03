Haaland continua a segnare, ma resta umile: "Sono ancora lontano dai migliori: Messi e CR7"

vedi letture

33 gol in 31 presenze anche in questa stagione, ma Erling Haaland non perde l'umiltà e vola basso, almeno davanti alle telecamere. Interpellato da Dagbladet sul paragone con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, l'attaccante del Borussia Dortmund ha risposto infatti così: "Io penso solamente a me stesso, a migliorare ogni giorno il mio gioco. Non ho bisogno di parlare di Messi e Ronaldo, probabilmente i migliori calciatori della storia. Mi manca ancora tanto per raggiungerli", le dichiarazioni del sogno di mercato - tra le tante - anche dei bianconeri.