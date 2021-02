Hackerato e rubato il profilo Twitter di Immobile: apparsa la foto di un ragazzo turco

vedi letture

Profilo Twitter fermo dal 4 marzo 2018, giorno della scomparsa di Davide Astori, ma hakerato e rubato nella giornata di oggi. Inconveniente per Ciro Immobile, centravanti della Lazio, che non utilizza molto questo social, vista la sua grande attività su Instagram, ma che dovrà adesso cercare una soluzione, visto che adesso è un certo Samil Berk, social e digital media specialist, il "proprietario" del suo profilo.

Lo stesso centravanti della Lazio ha poi commentato attraverso il proprio profilo Instagram: "Purtroppo mi hanno rubato l'account Twitter. Questo strano personaggio potrebbe twittare qualsiasi cosa perché è riuscito a entrare rubando la password. Non so neanche come abbia fatto, visto che non la ricordo neanche io. Sono tre anni che non entro nel profilo. Grazie a chi mi ha segnalato questa cosa, così ho potuto avvisare tutti".