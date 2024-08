Ufficiale Hateboer lascia l'Atalanta, c'è il comunicato. Ha firmato un biennale col Rennes

Dopo sette anni e mezzo, Hans Hateboer lascia l'Atalanta. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Dea ha reso nota la cessione del laterale olandese in Francia: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Stade Rennais FC il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Hans Hateboer, 30enne laterale destro olandese che in maglia nerazzurra ha totalizzato complessivamente 245 presenze in tutte le competizioni nelle sue sette stagioni e mezza di militanza, culminate con la vittoria della UEFA Europa League lo scorso 22 maggio.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano con affetto e riconoscenza Hans, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva". Ulteriori dettagli arrivano dal comunicato del Rennes: Hateboer ha firmato col club bretone un contratto di due anni.

Queste le prime dichiarazioni dl Hateboer da nuovo calciatore del Rennes: “Ho conosciuto alcuni dipendenti e ho scoperto lo stadio, le mie prime impressioni sono molto buone. Ho vissuto anni fantastici con l’Atalanta. Dopo questa vittoria in Europa League mi sono detto che era il momento giusto per partire per una nuova avventura. Penso che il Rennes sia la società perfetta per ripartire, è un ottimo club francese e anche se sarà una stagione senza Europa dovrà puntare alla qualificazione europea. Dobbiamo avere tutti questo obiettivo, spero si possa creare qualcosa di bello tra di noi".