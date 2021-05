Hellas Verona, chi per il dopo Juric? Il nome in cima alla lista di Setti è Vincenzo Italiano

vedi letture

Caccia al dopo Juric in casa Hellas Verona dopo la decisione del tecnico croato di ripartire dal Torino dopo il biennio alla guida degli scaligeri. Il presidente Setti e il ds D'Amico, che resterà, sono infatti alla ricerca del successore di Juric e il nome in cima alla lista, scrive 'L'Arena', è quello di Vincenzo Italiano. Quest'ultimo, però, dovrà prima incontrare la nuova dirigenza dello Spezia, capire i piani della proprietà Platek e solo dopo prenderà una decisione. Tante per l'Hellas le alternative possibili, ma il Verona per il dopo Juric aspetterà innanzitutto Italiano. Che presto chiarirà il suo futuro.