Hellas Verona, due partite per rilanciarsi: Kalinic alla ricerca del gol anche per il futuro

Due partite per il rilancio. Nikola Kalinic cerca il riscatto per ritagliarsi ancora uno spazio con la maglia del Verona. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de L'Arena, il futuro dell’attaccante gialloblu sarebbe aperto a diverse soluzioni. Il giocatore piace molto a Juric ma la certezza che il tecnico rimanga in sella agli scaligeri anche l’anno prossimo non c’è ancora. Restano quindi due partite per dimostrare di essere ancora al top.