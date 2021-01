Hellas Verona, Juric: "Siamo pochi, ma di mercato non voglio parlare. O esco di testa"

Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha sviato sulle domande di mercato pur sottolineando la necessità di interventi: "Di mercato non voglio parlare perché sennò esco di testa. Mi devo concentrare su quelli che ho e sul lavoro sul campo, sono altri che si occupano del mercato. Oggi perdendo Tameze abbiamo dovuto giocare in questo modo accentrando Lazovic, Siamo contati in questo periodo e devo fare delle scelte come quella odierna per schierare la migliore formazione possibile".