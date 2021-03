I dubbi di Vieri su Ronaldo: "Forse non è adatto al gioco di Pirlo. E la Juve vince senza di lui"

vedi letture

Christian Vieri ha commentato la vittoria in rimonta della Juventus contro la Lazio durante la diretta su Bobo TV "È stato un grande successo, contro una buona squadra: tre gol in rimonta, anche con Ronaldo in panchina. Forse per il gioco di Andrea non è adatto. La Lazio? La Champions è importante, conquistata dopo 20 anni. Contro Bayern e Real si rischiano di prendere un sacco di reti, ma non si devono buttare giù per queste sconfitte. Le batoste aiutano a migliorare, per giocare liberamente come fa l'Atalanta".