El Chiringuito - Zidane s'è preso una settimana prima di decidere. Allegri aspetterà?

vedi letture

Zinedine Zidane ha deciso di non comunicare a caldo la sua decisione in merito al futuro. Il manager francese, a cui ieri non è bastato vincere per conquistare la Liga, ha un altro anno di contratto col Real Madrid e dopo il match contro il Villarreal ha deciso di non comunicare nulla in merito al suo futuro.

Secondo la trasmissione El Chiringuito, sempre molto informata sulle vicende di casa Real, Zidane ha chiesto al presidente Florentino Perez una settimana di ferie prima di un confronto nel corso del quale verrà fatta chiarezza sul suo futuro. A suo volta, quindi, Perez ha chiesto a Raul e ad Allegri ancora un po' di tempo senza alcuna certezza.

Allegri aspetterà? Adesso è questo il grande dilemma, anche perché il manager livornese è prima scelta del Napoli per la prossima stagione. E anche il ritorno alla Juventus è, oggi, ancora una opzione.