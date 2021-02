I volti nuovi: alla scoperta di Onguene. Un centrale per il Genoa, fra Superman e LeBron

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Il Genoa aveva bisogno di un difensore forte fisicamente per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Davide Ballardini. Da qui la scelta ricaduta su Jerome Onguene, centrale che arriva dal Red Bull Salisburgo. Il 23enne arriva in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Più Superman che LeBron James - Molto strutturato fisicamente, fa della forza, dell'esplosività e del colpo di testa le sue armi migliori. Buon marcatore, deve migliorare nella gestione del pallone e nella costruzione dell'azione. In conferenza stampa in sede di presentazione ha risposto ad una domanda sui suoi due idoli, Superman e LeBron James: "Tra i due mi sento più simile a Supeman. Anche io ho questo carattere schivo e riservato, dire anche timido. Quando si tratta di giocare, il Jerome timido resta a casa ed esce fuori la voglia di combattere".

Nome Jerome Onguene

Arriva da RB Salisburgo

Squadra attuale Genoa

Ruolo Difensore centrale