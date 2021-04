Il punto sulla Liga: frenata del Real Madrid, Atletico in testa a +3

E' andata in archivio, nella serata di ieri, la trentatreesima giornata di Liga: il massimo campionato spagnolo tornerà già a partire da domani con il turno infrasettimanale.

VOLA L'ATLETICO MADRID - L'Atletico Madrid rifila cinque gol (doppiette di Correa e Llorente, più Carrasco) ad un Eibar sempre più ultimo in classifica e fa un bel passo verso la conquista del titolo grazie allo scivolone del Real Madrid in casa del Getafe: gli uomini di Zidane non sono andati oltre lo 0-0 al "Coliseum Alfonso Pérez" e si trovano a tre punti dal primo posto. Turno di stop per il Barcellona, impegnato in Coppa: i blaugrana recupereranno il prossimo 28 aprile la sfida casalinga contro il Granada, stessa sorte toccherà ad Athletic Bilbao e Real Valladolid. Nella corsa alle competizioni europee, da segnalare il successo del Siviglia contro la Real Sociedad (1-2) e il pareggio per 2-2 tra Betis e Valencia.

LOTTA SALVEZZA: GUIZZO ALAVES, GRINTA GETAFE - Tre punti d'oro conquistati nel weekend dall'Alaves, che con un gol segnato da Battaglia al minuto 85 ha avuto la meglio sul Huesca nello scontro diretto per non retrocedere: c'è un vero e proprio "mucchio selvaggio" nella parte bassa della graduatoria con quattro squadre racchiuse in appena un punto (Alaves, Huesca, Real Valladolid, Elche) mentre rimane invariato il distacco di tre punti dell'Eibar dalla penultima piazza. Con il pareggio ottenuto contro il Real Madrid, il Getafe si porta a +4 dalla zona retrocessione ma non può ancora ritenersi al sicuro.

RISULTATI 33^ GIORNATA

Osasuna-Elche 2-0

Real Sociedad-Siviglia 1-2

Alaves-Huesca 1-0

Atletico Madrid-Eibar 5-0

Cadice-Celta Vigo 0-0

Betis-Valencia 2-2

Getafe-Real Madrid 0-0

Levante-Villarreal 1-5

Athletic Bilbao-Real Valladolid 28 aprile

Barcellona-Granada 28 aprile

PROSSIMO TURNO

Mercoledì 21/04 - Ore 19: Levante-Siviglia

Osasuna-Valencia

Mercoledì 21/04 - Ore 20: Betis-Athletic Bilbao

Mercoledì 21/04 - Ore 21: Alaves-Villarreal

Elche-Real Valladolid

Mercoledì 21/04 - Ore 22: Cadice-Real Madrid

Giovedì 22/04 - Ore 19: Atletico Madrid-Huesca

Giovedì 22/04 - Ore 21: Granada-Eibar

Real Sociedad-Celta Vigo

Giovedì 22/04 - Ore 22: Barcellona-Getafe

CLASSIFICA

Atletico Madrid 70

Real Madrid 67

Barcellona* 65

Siviglia 64

Villarreal 49

Betis 48

Real Sociedad 47

Granada* 39

Levante, Celta Vigo 38

Athletic Bilbao*, Osasuna 37

Cadice 36

Valencia 35

Getafe 31

Alaves, Huesca, Real Valladolid* 27

Elche 26

Eibar 23