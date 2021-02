Le pagelle di Buffon: su Lautaro i 43 anni si vedono tutti. Ma su Darmian gli anni sembrano 23

Partita numero 1100 in carriera. Un record, l'ennesimo, tagliato ieri sera da Gigi Buffon nel successo della Juventus sull'Inter. Una prestazione dai due volti, quella del portiere, che prima sbaglia sul gol di Lautaro e poi si fa perdonare con la parata salva risultato su Darmian. Per la Gazzetta dello Sport "sul tiro di Lautaro i suoi 43 anni si vedono tutti, con Darmian i suoi 43 anni sembrano 23", dove sta quindi la verità? Molti quotidiani sottolineano l'errore, ma Tuttosport racconta anche di come il gruppo, a cominciare da Bonucci e Chiellini, si precipiti per incoraggiarlo. Per Repubblica il pasticcio del gol viene "sciacquato" dalla super parata su Darmian, mentre il Corriere della Sera spiega come "il primo gol subito da 43enne finisca nella galleria degli errori".

Le pagelle di Gigi Buffon

TMW 6

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 6

la Repubblica 6

Corriere della Sera 6