Le pagelle di Alex Sandro: centrale adattato, si lascia scappare Barak sul gol del pari

Tra i peggiori di Hellas Verona-Juventus c'è senza dubbio Alex Sandro, che si lascia scappare Barak in occasione del gol del pareggio. La Gazzetta dello Sport boccia il terzino bianconero, adattatosi in un ruolo non suo, con un 5 in pagella: "Tiene botta fino al gol del pareggio del Verona, quando si perde la testa di Barak". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport e da Tuttosport: "Si sacrifica come terzo centrale di difesa, ma si fa anticipare con troppa facilità di testa da Barak".

I VOTI DI ALEX SANDRO

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5