Le pagelle di Barella: Crescita esponenziale di un centrocampista totale

Il migliore dell'Inter nella vittoria al Franchi e probabilmente il miglior centrocampista italiano in attività. Prestazione sontuosa dell'ex Cagliari, che oltre al bellissimo gol mette a referto una prestazione sublime. Non a caso i voti sui quotidiani sono altissimi. 7,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "il miglior centrocampista d’Italia, che starebbe bene con molte maglie d’Europa, adesso che segna pure con regolarità. Insostituibile per Conte: dal suo rendimento dipendono le chance scudetto dei nerazzurri. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Dragowski gli cancella un gol fatto. Allora ci riprova, prendendo a dovere la mira e piazzando il pallone dove il portiere viola non può arrivare. Crescita esponenziale di un centrocampista totale"

TMW 7

Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Corriere della Sera 7,5