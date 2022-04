Le pagelle di Bernardeschi: il gol dell'ex col contratto in scadenza. Spot ideale

vedi letture

La Juventus centra la finale di Coppa Italia per la 21esima volta nella propria storia battendo la Fiorentina all'Allianz Stadium per 2-0 dopo l'1-0 dell'andata. La legge dell'ex ha colpito ancora con Federico Bernardeschi che è stato autore di una grande prestazione oltre che del gol del vantaggio bianconero nel corso del primo tempo. Per la Gazzetta fa "poche cose ma buone" e poi definisce il gol "un macigno che sbilancia la semifinale". Tuttosport racconta la sua partita scrivendo: "Sta basso per una mezz'oretta finché non gli scatta la molla dell'ex". Il Corriere dello Sport invece scrive: "L'altro ex, quello meno atteso, si prende la scena con un gol d'autore". Per Il Corriere della Sera la sua serata è uno "spot ideale" per chi ha il contratto in scadenza come lui: "Un lampo nella penombra, con un gran sinistro al volo". TuttoJuve scrive che si è fatto notare per "dedizione e impegno" oltre ad aver segnato con un "incantevole mancino". Infine la valutazione di TMW: "Poco nel vivo del gioco nel primo tempo ma ha il merito di trovare il gol poco dopo la mezz'ora con una giocata non banale, nonostante gli errori degli avversari. Nella ripresa sale anche il livello della prestazione".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 6,5