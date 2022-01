Le pagelle di Bremer: dopo Vlahovic mette anche Scamacca nel taschino

Ancora una prestazione super per Bremer. Il brasiliano si conferma come uno dei difensori più forti del campionato e la gara contro il Sassuolo è stata l'ennesima conferma. 7,5 il voto che troviamo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Dopo Vlahovic, si mette nel taschino anche Scamacca. Prende una traversa e spreca un'altra occasione".

Voto 6,5 su Tuttosport: "Delizioso quanto tocca il pallone, roccioso quando deve fermare gli avversari, potente di testa: colpisce una traversa nella ripresa. Che pretendere di più? I tifosi gli hanno anche dedicato un coro nonostante sappiano che il brasiliano è destinato ad andare a giocare in Champions. Però sta dando tutto, anche di più e la gente lo ha capito. Peccato l'ammonizione che gli farà saltare Udine e peccato, soprattutto, che per la smania di cercare il golo sino alla fine si trasformi quasi in centravanti dimenticandosi di difendere negli ultimi minuti. La sua assenza nel contropiede fatale è grave. Altrimenti sarebbe stato da 8".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5