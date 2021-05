Le pagelle di Buffon: gli Dei del calcio gli concedono la rivincita nell'ultima partita

Non è mai stato un para-rigori, o meglio: tra le tante qualità di Gianluigi Buffon, quella di intercettare i tiri dal dischetto non è tra le principali. Un'etichetta che il fuoriclasse ha cercato di scrollarsi di dosso con un colpo di coda in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita con la maglia della Juventus e in Serie A: il penalty salvato su Berardi è una sorta di "rivincita concessa dagli dei del calcio", scrive La Gazzetta dello Sport. Un numero uno, oggi e per sempre, che potrebbe non essere finito: TMW riporta che Buffon è il più anziano estremo difensore a parare un rigore nella storia del massimo campionato italiano. Un motivo ci sarà, e forse lo spingerà a continuare ancora per una stagione

Tuttomercatoweb.com 7,5

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 8

TuttoJuve 7