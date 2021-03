Le pagelle di D'Aversa - Incarta l'Inter per un'ora, ma 3 punti in 9 gare per lui sono una miseria

Incarta l'Inter per un'ora, venendo punito da un rimpallo e da un contropiede. Lo spirito del suo Parma è quello giusto, e questa volta la difesa regge senza gli svarioni delle ultime uscite. I punti non arrivano neanche contro i nerazzurri, i numeri sono spietati, ma con questo atteggiamento il Parma di Roberto D'Aversa potrà quantomeno lottare fino alla fine per provare a salvarsi. "Tre soli punti in nove partite per lui sono una miseria. Ma il Parma non demerita, ribatte colpo su colpo e dimostra di essere vivo. Fisicamente il gruppo sta crescendo: salvarsi sarà un'impresa, ma è possibile", è il grido di speranza de La Gazzetta dello Sport di questa mattina. Più pragmatica invece la lettura del Corriere dello Sport: "La sua resistenza è tattica. Quando però l'Inter passa alla forza fisica di Lukaku e alla tecnica di Sanchez, non ha armi per evitare la sconfitta". La sufficienza in ogni caso è piena e meritata per il tecnico ducale, che contro la Fiorentina domenica prossima avrà un importantissimo scontro diretto per mantenere la categoria.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5