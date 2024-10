Le pagelle di Fonseca: non sbaglia la formazione e indovina i cambi. Dimostra carattere

Paulo Fonseca ieri è stato il valore aggiunto del Milan. I rossoneri hanno battuto nettamente per 3-1 il Club Brugge, ma, nonostante la superiorità numerica, non è stato semplice. Per La Gazzetta dello Sport è da 7: "Non sbaglia la formazione, è giusto che Leao giochi. Perfetti i cambi: il Milan svolta dopo l'uscita di Leao e l’ingresso di Okafor e Chukwueze". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Cambia modulo, indovina le sostituzioni, conquista i primi 3 punti in coppa". Più basso il 6,5 del Corriere dello Sport: "La sua squadra comincia in apnea, poi serve la magia del solito Pulisic per spezzare l’equilibrio. I cambi Chukwueze-Okafor cambiano il match. Primi tre punti in Europa". Stesso voto per MilanNews.it: "L'’approccio della squadra è terribile e anche il primo tempo, nonostante il vantaggio, è rivedibile. Poi la squadra si rimette in bolla con i suoi cambi, perché dimostra di aver carattere togliendo Leao e Loftus con Okafor e Chukwueze che fanno la differenza".

Tuttosport ha invece una lettura diversa, ma gli assegna comunque la sufficienza: "Inizio horror in entrambi i tempi, con l’aggravante del secondo in 11 contro 10. Bene la vittoria, bene alcuni singoli, ma il 4-3-3 di ieri non ha dato sicurezze su dinamismo e distanza tra reparti". Infine è da 6,5 per TMW: "Cerca di restituire fiducia e mordente a Leao e Theo, non riuscendoci granché. Dopo l'ora di gioco rimedia coi cambi: dentro Okafor e Chukwueze e la gara cambia dopo pochi secondi. Una vittoria faticosa contro un Club Brugge in 10 per quasi un'ora non è comunque una grande impresa e lo status psico-fisico della squadra al momento non può lasciar tranquilli i tifosi, così come il rendimento di buona parte delle sue stelle",

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6

MilanNews.it: 6,5