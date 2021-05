Le pagelle di Gasperini: troppo forte il ritmo del primo tempo. I cambi non lo premiano

Seconda finale di Coppa Italia persa per Gian Piero Gasperini, battuto ieri sera dalla Juventus. Risultato diverso rispetto al 2-0 patito dalla Lazio due anni fa, copione abbastanza simile. “È la solita Atalanta in avvio. I cambi non lo premiano, ma non è colpa sua”, scrive Tuttosport, mentre il Corsport sceglie la sufficienza: “L’errore è la gestione delle risorse fisiche. Troppo forte il ritmo del primo tempo per reggere il ritorno della Juve”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6