Le pagelle di Giampaolo - Quattro punti in due partite e fiducia ritrovata. Meglio di così...

Quattro punti in due partite. La vittoria con il Venezia ed il prestigioso pareggio di ieri contro la Juventus. Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce, ed i quotidiani premiamo il tecnico dei salentini. 6,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "La sua squadra ha il merito di non arrendersi e alla fine viene premiata. I cambi portano freschezza, vivacità e il gol del pari. Un punto prezioso". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Al debutto in casa sulla panchina giallorossa, presenta un Lecce coraggioso e con personalità. I pali lo aiutano ma nella ripresa alza il ritmo e trova il premio all’ultimo istante".

Per Tuttosport Giampaolo merita 7 in pagella: "Due partite, quattro punti e ritrovata fiducia: meglio di così…". Voto 6,5 nelle pagelle targate TMW: "Mette in campo un Lecce compatto e ordinato, che crea non pochi problemi alla Juve. I suoi vanno sotto su un episodio sfortunato, ma non mollano e strappano un pari assolutamente meritato".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera 6,5