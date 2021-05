Le pagelle di Iachini - La Fiorentina non si scansa e Beppe saluta Firenze con due salvezze

Nonostante la salvezza raggiunta già nell’ultimo turno, Beppe Iachini non ha voglia di regalare niente a nessuno per carattere. La risposta sul campo dei suoi nell’approccio ne è la perfetta testimonianza. Primo tempo solido, nella ripresa il Napoli viene fuori sfruttando anche qualche piccola ingenuità viola. Di sicuro né lui né la sua Fiorentina si sono scansati, come alcuni timori della vigilia intendevano suggerire. Il club partenopeo ha vinto semplicemente perché è stato più forte. "La sua Fiorentina ha provato a mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del campionato. Saluta Firenze dopo averle regalato due salvezze", scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport motivando il suo 6 in pagella al tecnico marchigiano. "Mette in campo una squadra orgogliosa, così i nemici storici della Juve non potranno mai dire che la Fiorentina si è scansata. Ma più di questo non può fare", è la conferma - tre pregi e difetti gigliati - del Corriere dello Sport.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

FirenzeViola: 5,5