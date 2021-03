Le pagelle di Juric: perde, è vero, ma che partita. Tutti attaccano e difendono

L'anticipo fra Sassuolo ed Hellas Verona è stata una gara bellissima e ricca di gol, merito anche dei due tecnici che hanno saputo rispondere colpo su colpo alle mosse dell'avversario. Alla fine l'ha spuntata il Sassuolo, ma anche il tecnico del Verona Ivan Juric è stato premiato dai voti dei quotidiani: 7 il voto de La Gazzetta dello Sport: "Perdì sì, ma che partita. Tutti attaccano e difendono". Voto 6 da TMW: "Esce dal campo furibondo per alcune scelte arbitrali e per come la sua squadra ha concesso il 3-2 pochi istanti dopo aver ristabilito la parità per la seconda volta. Gara comunque positiva con i cambi che hanno inciso ma gli episodi sono stati penalizzanti".

