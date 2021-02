Le pagelle di Keita: nervoso e falloso. Sente troppo il ritorno all'Olimpico con la Lazio

Non una gran prova quella di Keita Baldé contro la sua ex squadra. Il ritorno all'Olimpico per Lazio-Sampdoria non è come se lo sarebbe aspettato, l'attaccante blucerchiato va in difficoltà. Avrà sentito un po' d'emozione? Sì, per La Gazzetta dello Sport (voto 5,5): "Nervoso e poco ispirato, sente troppo il ritorno all'Olimpico". Per il Corriere dello Sport è "falloso e irritante, forse proprio perché incontra la Lazio". Per Tuttosport da parte sua arrivano più falli che tiri.

I VOTI DI KEITA

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6