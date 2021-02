Le pagelle di Lewandowski: manda in confusione i difensori della Lazio con la sola presenza

Basta Robert Lewandowski, e la Lazio trema. È in sostanza questo il giudizio di molti quotidiani, dopo il 4-1 conquistato all’Olimpico dal Bayern Monaco, segnato anche dall’ineluttabile marcatura del polacco. 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Manda in confusione i difensori laziali con la sua sola presenza”. Solo 7 per il Corriere dello Sport (“I regali al polacco piacciono, eccome. Gol a parte, il resto della sua partita è una continua ricerca della doppietta”) e Tuttosport (“Si fa trovare pronto quando a tutta la Lazio ancora tremano le gambe”).

