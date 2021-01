Le pagelle di Lozano: indispensabile per il Napoli. Se non ci fosse sarebbe da inventare

È Hirving Lozano l’uomo che trascina il Napoli, anche nella sudata vittoria in Coppa Italia sull’Empoli. Il messicano piazza l’assist per la rete di Di Lorenzo e poi segna il 2-1, inevitabili i commenti positivi. Anche se nei giudizi si varia molto. Partiamo dal 7,5 di Tuttosport (“Il top. Oggi il più indispensabile del Napoli”) per arrivare al 6,5 de La Gazzetta dello Sport (“Il rendimento del messicano cresce di gara in gara”). Nel mezzo, il Corriere dello Sport, voto 7: “Se non ci fosse, varrebbe la pena inventarlo”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli: 7