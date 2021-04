Le pagelle di Lukaku: uomo squadra anche quando non segna. Una forza della natura

Non segna, ma è comunque il migliore dell'Inter. La Gazzetta dello Sport celebra la prestazione di Romelu Lukaku con un 7 in pagella: "Esaltato nel duellare con Koulibaly, estaltante a vederlo da fuori. Prende due legni, mette in porta Darmian, fa ammonira il rivale, è il più lucido quando la squadra va totto. Uomo squadra, anche quando non segna". Anche TMW esalta la prestazione del belga: "Una forza della natura: spalle alla porta, in verticale, in velocità, quando c'è da far manovra. Big Rom ha imparato il mestiere: sfiora il gol due volte, fermato dai legni".

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 6,5

Corriere della Sera - 7