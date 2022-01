Le pagelle di Messias: buono per le favole e pure per le feste. Un lampo sulla fascia

C’è la firma di Junior Messias, nel successo sulla Roma con il quale il Milan ha aperto il suo 2022. Il brasiliano vince il duello con Vina e, come scrive La Gazzetta dello Spot “obbliga la Roma a chiudersi a cinque. E mette dentro la prima palla utile con freddezza”. Voto 6,5 sia per il Corsport (“Il suo gol è un lampo in una prestazione non continua”) che per Tuttosport (“Importante, non ancora decisivo”).

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Corriere della Sera 7

MilanNews 7