Le pagelle di Morata: il suo gol è l’unico momento da vera, vecchia, Juve

vedi letture

31 secondi per trovare il gol del pari e dare un mimino di senso alla domenica della Juventus, troppo brutta per essere vera in quel di Firenze. Alvaro Morata è tra i pochi a salvarsi, nei giudizi sulla prova dei bianconeri di Andrea Pirlo. “Impiega 31’’ a fare gol. Forse è il caso di affidarsi di più alle certezze dello spagnolo”, scrive La Gazzetta dello Sport. A cui fa eco Tuttosport: “Trentuno secondi per il gol, poi un assist a Ronaldo. Infonde voglia ai compagni”. Per il Corsport il suo gol “è l’unico momento da vera, vecchia Juve di tutta la partita”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 6,5