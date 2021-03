Le pagelle di Muriel: il gol è una prodezza, fa girare il pallone come un bisturi

Ormai gli aggettivi per descrivere Muriel sono finiti. Il colombiano dell'Atalanta incanta ancora, segna un grandissimo gol che chiude la partita con lo Spezia nella ripresa, dopo un primo tempo di sofferenza. Voto 7 da Tuttosport: "Si inventa il 2-30 con un'autentica prodezza, lavora per la squadra". Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Un temo con tanti errori, il gol è una carezza che fa girare il pallone come un bisturi"

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7