Le pagelle di Osimhen: un incubo per il Cagliari. Fabbri gli annulla un gol che sembrava buono

vedi letture

Non basta al Napoli la rete di Osimhen per portare a casa la vittoria contro il Cagliari, con gli azzurri beffati nel finale dalla rete di Nandez. Decisiva, in negativo, l'uscita del nigeriano, costretto al forfait dopo un durissimo testa a testa con Ceppitelli. Il nigeriano è il migliore dei suoi, La Gazzetta dello Sport celebra la sua prestazione con un 7 in pagella: "Segna per la terza gara consecutiva, è un incubo per i sardi. E farebbe pure doppieta se Fabbri non gli annullasse il gol". Stesso voto da TMW: Controllo di destro, difesa del pallone e tocco sotto di mancino. Il suo gol è la fotografia di cosa deve fare un attaccante moderno. Ne segna un altro, sfruttando i suoi celeberrimi sprint, ma Fabbri gliel'annulla. Dopo una stagione tribolata, in questo finale è davvero on fire". Mezzo voto in più da Tuttosport: "Bomber, oltre che trascinatore. L'arbitro Fabbri gli annulla un gol sembrato buono nelle immagini in replay. Esce per un sanguinoso taglio, poi suturato, alla testa".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7