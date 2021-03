Le pagelle di Pirlo: una pena in parità numerica. Troppi regali nelle due gare

Serviva un’altra Juve, contro il Porto è arrivata quella incostante di questa stagione. Dietro la lavagna, con la sua squadra, va inevitabilmente Andrea Pirlo. Bocciato nelle pagelle del giorno dopo, anche se non in maniera grave. Il voto, pressoché concorde, è 5: “Non bene la gestione del match - scrive la rosea - ci mancherebbe non fosse il tecnico anche nel 21-22, era un anno duro. Ma cambiando qualcosa”. Il Corriere dello Sport si concentra sulla prestazione: “La Juve va fuori. In parità numerica è una pena. Con un uomo in più, la partita cambia”. Lucido il commento sui 210 minuti di Tuttosport: “La qualificazione non è sfumata ieri. Troppi regali nelle due gare”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Repubblica: 5