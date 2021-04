Le pagelle di Ribery: fallo brutto e inutile. Inaccettabile da uno come lui

vedi letture

Seconda espulsione con la maglia della Fiorentina per Franck Ribery, protagonista nella gara contro il Genoa di un bruttissimo fallo ai danni di Zappacosta. Bocciatura sonora su tutti i fronti per il francese, che non va oltre il 4 sulle pagine dei quotidiani sportivi. “Fallo brutto e inutile, rosso inevitabile”, scrive La Gazzetta dello Sport. Le fa eco il Corsport: “Anche al Bayern è stato espulso due volte, ma in 273 partite”. Chiosa affidata a Tuttosport: “Inaccettabile da un giocatore del suo calibro”.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5