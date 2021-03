Le pagelle di Pogba - Il profumo d'Italia lo esalta. E infatti fa una cosa da campione

"Fa ammattire il Milan e regala la qualificazione ai suoi", scriviamo su TMW in merito alla partita di Paul Pogba contro i rossoneri. Voti alti e grandi elogi ovunque, per il Polpo che sulla Gazzetta prende addirittura 8 in pagella: "Il profumo d'Italia lo esalta, mattatore e uomo che sconvolge il copione e da oggi ripartirà la rumba sul suo guturo", si legge. "Prima del gol, in area piccola, fa una cosa da campione", analizza il Corriere dello Sport. Non gioca da oltre 40 giorni ma di fatto il suo ingresso in campo cambia e risolve la partita per lo United. "Da solo, fa svoltare la partita. Come fanno i campioni", racconta il Corriere della Sera.

Le pagelle di Pogba

TMW - 7,5

La Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7

la Repubblica - 7,5